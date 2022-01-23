Вассерман вступился за тело Ленина в Мавзолее

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что Мавзолей, в котором находится тело первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина, нельзя закрывать для посещения. Об этом сообщает URA.RU.

«Закрыть Мавзолей для посещения — это значит нарушить волю наших предков и нарушить волю нынешних поколений также желающих увидеть вождя. Кто бы как не относился к нему сейчас, следует признать, что если бы он не возглавил страну тогда, то было бы хуже», — считает Вассерман.

Он подчеркнул, что даже если бы все обвинения по разрушению России против Ленина были бы достоверны, то это не означает, что сейчас следует прятать его тело от глаз людей, которые считают его заслуживающим уважения.

Вассерман добавил, что интерес Мавзолея у туристов вызван тем, что Ленин «возглавлял страну в один из тягчайших периодов ее существования».

Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил перенести тело бывшего советского лидера Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и захоронить рядом с родственниками.