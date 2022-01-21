Муфтий Москвы призвал отнестись снисходительно к участницам откровенной фотосессии у мечети

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов прокомментировал уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое было возбуждено в отношении трех участниц откровенной фотосессии. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что поступок девушек вызывает не только негодование, но и жалость. Аляутдинов напомнил, что Ислам в таких случаях говорит о прощении и призвал вспомнить аяты Корана.

«Россия — светское государство, в котором для каждого правонарушения предусмотрено определенное наказание. Следовательно, этим вопросом должны заниматься компетентные органы, которые проведут необходимые следственные мероприятия и вынесут соответствующее решение. Религия Ислам в таких случаях призывает верующих к снисходительности и прощению. В Священном Коране сказано: «возьми [себе на вооружение] умение прощать [будь снисходительным, мягким, учтивым]; побуждай [следовать] общепризнанным нормам и отвернись от невежд [не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим]», — сказал он.

Аляутдинов добавил, что действия девушек действительно оскорбили чувства многих верующих граждан, поэтому их пример должен быть показательным для остальных.

«Действия участников фотосессии вызывает не только негодование, но и жалость. К сожалению, эти люди растеряли верный ориентир и смысл своей жизни. Но сложно не осуждать такое поведение, ведь задеты чувства миллионов граждан нашей страны! Поэтому наказание должно быть соразмерным и в первую очередь преследовать цель одернуть людей от таких поступков», — заключил он.

20 января в СМИ появилось видео с фотосессией у Соборной мечети — девушка, одетая в верхнюю одежду, нижнее белье и балаклаву, позировала фотографу.

Региональное управление СК РФ предъявило модели, фотографу и автору видео обвинение в оскорблении чувств верующих, было возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации», — заявили в ведомстве.