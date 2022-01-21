Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эксперты разошлись в оценках вреда небольшого количества алкоголя 15:35
Лавров ответил на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР 15:34
Пилот отказался возобновлять полет после аварийной посадки, так как его смена закончилась 15:34
Лавров прокомментировал документы Госдепа о «дезинформации» России 15:32
Лавров прокомментировал обсуждение размещения оружия в Латинской Америке... 15:32
Ученые назвали факторы риска развития затяжного COVID-19 15:27
Шойгу пригласил министра обороны Британии в Москву 15:27
В МИД заявили о предварительной реакции на предложения Москвы... 15:25
«Добивались 30 лет»: семья Талькова — о решении арестовать... 15:24
Яна Рудковская уменьшила грудь 15:22

Муфтий Москвы призвал отнестись снисходительно к участницам откровенной фотосессии у мечети

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов прокомментировал уголовное дело об оскорблении чувств верующих, которое было возбуждено в отношении трех участниц откровенной фотосессии. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что поступок девушек вызывает не только негодование, но и жалость. Аляутдинов напомнил, что Ислам в таких случаях говорит о прощении и призвал вспомнить аяты Корана.

«Россия — светское государство, в котором для каждого правонарушения предусмотрено определенное наказание. Следовательно, этим вопросом должны заниматься компетентные органы, которые проведут необходимые следственные мероприятия и вынесут соответствующее решение. Религия Ислам в таких случаях призывает верующих к снисходительности и прощению. В Священном Коране сказано: «возьми [себе на вооружение] умение прощать [будь снисходительным, мягким, учтивым]; побуждай [следовать] общепризнанным нормам и отвернись от невежд [не обращай на них внимания, не раздражайся их поведением или словами, не отвечай на их плохое плохим]», — сказал он.

Аляутдинов добавил, что действия девушек действительно оскорбили чувства многих верующих граждан, поэтому их пример должен быть показательным для остальных.

«Действия участников фотосессии вызывает не только негодование, но и жалость. К сожалению, эти люди растеряли верный ориентир и смысл своей жизни. Но сложно не осуждать такое поведение, ведь задеты чувства миллионов граждан нашей страны! Поэтому наказание должно быть соразмерным и в первую очередь преследовать цель одернуть людей от таких поступков», — заключил он.

20 января в СМИ появилось видео с фотосессией у Соборной мечети — девушка, одетая в верхнюю одежду, нижнее белье и балаклаву, позировала фотографу.

Региональное управление СК РФ предъявило модели, фотографу и автору видео обвинение в оскорблении чувств верующих, было возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации», — заявили в ведомстве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть