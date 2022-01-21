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Генпрокуратура заинтересовалась безопасностью заключенных

Генпрокуратура проверит безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО страны

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Представитель Генпрокуратуры России Александр Яковлев заявил, что ведомство проверит безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России к апрелю, результаты проверки будут представлены президенту России к 1 июня. Об этом он сообщил на круглом столе по проблеме пыток, передает РИА «Новости».

«Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», — сказал он.

По его словам, проведенные в декабре проверки показали, что влияние криминальной субкультуры в колониях «огромное».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net распространил на своих ресурсах записи с камер омской колонии №7. Авторы утверждают, что в колонии проводят эксперимент по отработке модели тоталитарного подавления воли с помощью пыток и угрозы применения изнасилования в извращенной форме.

Бывшие заключенные рассказали правозащитникам, что более половины из 1000 осужденных подвергались пыткам и изнасилованиям.

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