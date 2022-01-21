За сутки в мире выявлено рекордное число заразившихся COVID-19 за всю пандемию

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 24 часа в мире зарегистрировали 3 777 104 заражений коронавирусом. На сайте организации говорится, что это рекордный суточный показатель с начала пандемии.

По состоянию на 18:42 мск 20 января, в мире было зарегистрировано 336 790 193 инфицированных. За пандемию от инфекции умерло 5 560 718.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 8741 человек.

Больше всего заражений выявлено в США — 67 437 353. В Индии зарегистрировано 38 218 773 новых случаев коронавируса, во Франции — 14 779 277.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по вакцине «Спутник V». Визит экспертов для инспекции производственных площадок ожидается в феврале.