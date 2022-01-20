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В Тюмени началась эвакуация школ из-за сообщений о «минировании» 11:47

В Красноярске ученицу с инвалидностью оставили в классе во время эвакуации

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В одной из красноярских школ ученицу первого класса с инвалидностью оставили в школе во время эвакуации, сообщает «ТВК Красноярск».

По информации источника, инцидент произошел в школе № 2 на Джамбульской улице. Родственники девочки рассказали, что ребенок хромает на одну ногу, из-за чего при эвакуации учительница дважды оставляла девочку одну в классе.

Родные девочки были возмущены поведением учителя. По их словам, она заявила, что девочка будет долго одеваться. При этом, отметила тетя школьницы, ранее с педагогом разговаривали и просили помогать девочке.

В Управлении образования Красноярска отметили, что ситуация «выглядит совсем не так» и что в ведомстве ожидают объяснительную записку от руководителя школы, после чего будут разбираться в инциденте.

После новогодних каникул по России прокатилась волна сообщений о «минировании». Так, 13 января сообщалось, что в городе эвакуировали учащихся и персонал 111 школ, а 18 января учебные заведения пришлось снова эвакуировать. 19 января из-за угроз минирования эвакуировали детские сады Красноярска.

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