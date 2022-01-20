В России хотят полностью запретить продажу вейпов

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Ярослава Нилова.

«Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно - и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее», — написал депутат.

Авторами законопроекта выступили также зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по регполитике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

В пояснительной записке к документу депутаты напомнили, что курение электронных сигарет наносит непоправимый вред не только курящему, но и окружающим.

Авторы законопроекта также подчеркнули, что сейчас полный запрет на продажу электронных сигарет действует во многих странах — в частности, в Сингапуре, Малайзии, Австралии и Норвегии.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила продажи вейпов. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что в США уже фиксируется эпидемия опасного заболевания — вейп-ассоциированной пневмонии, которую вызывает курение вейпов.