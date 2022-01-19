В полиции прокомментировали сообщения о задержании напавших на вдову Градского

Полиция пока не задерживала неизвестных, ограбивших вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании грабителей.

Ранее адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко, которая заявила о похищении 100 млн руб., вступила в сговор с грабителями.

Журналисты описывают нестыковки в рассказе Коташенко. Во-первых, изначально сообщалось, что преступники подстерегли ее в районе Жедочей, затем утверждалось, что она ехала в сторону Киевского шоссе, а по пути туда нет такой деревни. Во- вторых, нет ни одного свидетеля ограбления. В-третьих, непонятно, почему столь крупная сумма денег хранилась под кроватью. Наконец, странно, что потерпевшая обратилась в полицию не сразу, а спустя семь часов.

По словам Коташенко, в понедельник, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили вдову вернуться домой и отдать им хранившиеся там деньги.