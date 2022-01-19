Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бывший глава СБУ предложил переименовать Украину в Русь-Украину 22:19
Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России 22:11
Экс-футболист «Милана» и «Реала» получил 9 лет... 22:10
Посол Казахстана в РФ заявил, что русский язык в стране не ущемляется 22:10
Британский принц удалился из соцсетей из-за секса с несовершеннолетней 22:08
Зеленский заявил, что еще не время скупать гречку и спички 21:56
Президент Федерации тенниса России Тарпищев объяснил, почему назвал сестер Уильямс... 21:54
Глава СК потребовал доклад о проверке по факту хищения скифского золота 21:47
В новых смартфонах Xiaomi обнаружен брак 21:44
Тренер женской сборной России по биатлону ответил на критику в свой адрес 21:41

В полиции прокомментировали сообщения о задержании напавших на вдову Градского

Подозреваемых в ограблении вдовы Градского пока не задерживали

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Полиция пока не задерживала неизвестных, ограбивших вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании грабителей.

Ранее адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко, которая заявила о похищении 100 млн руб., вступила в сговор с грабителями.

Журналисты описывают нестыковки в рассказе Коташенко. Во-первых, изначально сообщалось, что преступники подстерегли ее в районе Жедочей, затем утверждалось, что она ехала в сторону Киевского шоссе, а по пути туда нет такой деревни. Во- вторых, нет ни одного свидетеля ограбления. В-третьих, непонятно, почему столь крупная сумма денег хранилась под кроватью. Наконец, странно, что потерпевшая обратилась в полицию не сразу, а спустя семь часов.

По словам Коташенко, в понедельник, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили вдову вернуться домой и отдать им хранившиеся там деньги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть