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Вирусолог объяснил данные о повышенном риске повторного заражения «омикрон»-штаммом

Вирусолог Альтштейн: риск повторного заражения «омикроном» не значит, что все начнут болеть

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Повышенные риски повторного заражения «омикрон»-штаммом коронавируса не означают, что все начнут болеть по второму разу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Эти данные показывают, что повторное заражение при варианте «омикрон» выше. Но надо иметь в виду, что повторные заражения — это не частая вещь. Даже если в 16 раз выше, это не так часто. И это вовсе не значит, что все подряд будут заражаться», — пояснил он.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма «омикрон» в Британии был в 16 раз выше, чем во время «дельты».

Результаты исследования показали, что в период с 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года непривитые против коронавируса люди приблизительно в 2 раза чаще повторно заражались COVID-19, чем полностью привитые.

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