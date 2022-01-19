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Иммунолог назвал число неофициально переболевших COVID-19 в России

Врач Жемчугов: в РФ неофициально переболевших COVID-19 в 6 раз больше сдавших положительный тест

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Maxim Shemetov/Reuters

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что количество россиян, неофициально переболевших ковидом, как минимум в шесть раз превышает число тех, чей тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщает ТАСС.

«Из официальных источников звучит, что коллективный иммунитет — только вакцинированные. Между тем надо сюда включить переболевших (коронавирусом), в том числе в неявной форме, не вошедших в отчетность. А таких по опыту минимум в шесть раз больше, чем выявленных по тестам», — рассказал иммунолог.

По его словам, такой подход позволит объективно планировать противоэпидемические мероприятия и более рационально распределять вакцины по регионам.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире более 18 млн человек заразились COVID-19 за прошедшую неделю. Этот показатель является новым антирекордом за все время пандемии.

В организации подчеркнули, что число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 20%.

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