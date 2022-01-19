Исследование показало, чего женщины и мужчины ищут на сайтах знакомств

Аналитики сервиса ЮKassa и сайта знакомств Mamba выяснили, что мужская аудитория на новогодних праздниках стала гораздо чаще писать, что хочет отношений, а женщины — что их интересуют путешествия. Результаты исследования публикует РИА «Новости».

«Женщины больше настроены на совместные поездки — в праздники соответствующая цель стала у них на 17,5% популярнее, чем осенью. А мужчины на 50% чаще указывали, что их цель знакомства — отношения», — говорится в исследовании.

Аналитики предположили, что такая статистика может быть связана с началом нового года и «планами на новую жизнь».

Говоря об онлайн-общении между пользователями, эксперты сообщили, что оно стало более «глубоким» — в праздники переписка стала на 20% длиннее по сравнению с осенними месяцами.

Ранее сообщалось, что мужчины в новогодние праздники на 15% чаще платили сайтам знакомств. Среди прочих изменений поведения пользователей в системе отмечается, что девушки в первые дни января активнее ставили лайки (на 15% по сравнению с ноябрем) и становились более открытыми к взаимным симпатиям.