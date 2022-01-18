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В Индонезии появится новая столица

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Willy Kurniawan/Reuters

Власти Индонезии планируют построить новую столицу, которая получит имя Нусантара — в честь поэтического названия региона, где находится Индонезия. Об этом сообщает The Guardian.

Впервые о подобных планах президент страны Джоко Видодо заявил после своего избрания в 2019 году, однако из-за пандемии их пришлось отложить. Теперь перенос столицы может произойти в районе 2024 года.

Правительство надеется, что это уменьшит нагрузку на Джакарту, город с населением 10 млн человек, который перегружен, страдает от регулярных наводнений и является одним из самых быстро тонущих городов в мире из-за действия грунтовых вод. Некоторые части северной Джакарты уходят под воду примерно на 25 см в год из-за оседания.

О планах по переносу столицы заявляли также в Египте. Правительство объявило конкурс среди граждан на самое лучшее название.

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