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Пенсионер три года не может закрыть глаза из-за неудачной операции

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Daily Mail

Пенсионер из Англии не может закрыть глаза из-за операции, которую он сделал три года назад, пишет LADBible. По словам мужчины, это была плановая процедура, но врачи допустили ошибку.

Пит Бродхерст в 1950-х годах обратился к зубному врачу, однако после приема стоматолога у мужчины опухли щеки. По словам 79-летнего пенсионера, неожиданный побочный эффект остался с ним долгие годы, принося дискомфорт: как физический, так и моральный.

В 2019 году Пит решился на пластическую операцию, которая должна была устранить дефект. Накопив необходимые £11 тысяч на процедуру, Бродхерст лег под нож хирургов. Однако из-за действия медиков, как утверждает британец, он теперь не может закрыть глаза.

Не помогла даже повторная операция. По словам Пита, теперь ему приходится покупать капли, чтобы глаза не сохли, а также заматывать на ночь глаза повязкой, чтобы уснуть.

«Однажды в автобусе мужчина сказал мне: «Боже мой, что случилось с твоим лицом?» — вспоминает Бродхерст.

В клинике, где мужчине делали операции, отказались от комментариев, сообщив, что хирург, работавший с Питом, отстранен.

Ранее девушка из Англии потеряла зрение после наращивания ресниц.

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