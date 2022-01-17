В Турции обнаружили мертвым члена-координатора ООН

Спасатели на горнолыжном курорте Эрджиес в Турции обнаружили тело члена-координатора ООН, гражданина Канады Майкла Крифта. Об этом сообщает газета Huriyyet.

По информации издания, три человека приехали в Кайсери из Газиантепа покататься на лыжах и попали под лавину в долине Хисарджик Капы.

Спасатели сразу же нашли двух человек, попавших под снег, и продолжили поиски третьего горнолыжника в -25°C. Позже они нашли тело Майкла Крифта, который работал в Газиантепе в качестве члена-координатора ООН.

Ранее сообщалось, что лыжник погиб на горнолыжной трассе в Сочи после того, как упал в сугроб вниз головой.

В ноябре прошлого года известный словенский сноубордист Марк Грилк погиб при неудачном спуске со склона на горнолыжном курорте Зельден в Австрии. Он врезался в заснеженную скалу и ударился головой о камень. Причиной смерти стала травмы головы.

В феврале 2021 года в Кемеровской области мужчина погиб, катаясь на сноуборде на горнолыжном курорте Шерегеш. Он врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Приятели попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако он умер до приезда спасателей. Тело 30-летнего жителя Московской области нашли на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».