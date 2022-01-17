Кардиолог рассказал, чего нельзя делать с повышенным давлением

Постоянное повышенное кровяное давление может быть смертельно опасным, его нельзя игнорировать, заявил заведующий кардиологическим отделением московского госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Врач заявил, что сама по себе гипертония не опасна цифрами, но постоянное давление 200/120 требует внимания — чем дольше человек игнорирует повышенное давление и не предпринимает попыток изменить ситуацию, тем больше шансов на повреждение внутренних органов и систем. Например, высокое давление со временем повредит сосуды, что, в свою очередь, приведет к развитию атеросклероза.

«Понятно, что чем выше цифры, тем осложнений больше. Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней — это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек», — сказал Иванов.

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