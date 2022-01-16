Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Премьер-министр Сербии о депортации Джоковича: думаю, что это решение скандальное 22:33
Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей 22:29
Салливан анонсировал дальнейшие дипломатические шаги США в переговорах с РФ 22:26
Тренер «Ванкувера» назвал способ, который поможет сдержать Овечкина 22:24
Экс-игрок «Рубина»: мне было все равно, сколько я играл... 22:08
Стала известна личность захватившего заложников в синагоге Техаса 22:02
Российский боксер рассказал, как он одолел Александра Усика 21:43
В США пообещали ответить в случае причастности России к кибератакам... 21:41
В Магнитогорске пенсионерка не смогла выбраться, провалившись под пол церкви 21:37
Президент Сербии о ситуации с Джоковичем: власти Австралии унизили сами себя 21:24

Австрия анонсировала введение обязательной вакцинации от COVID-19

Минздрав Австрии объявил о введении обязательной вацинации от COVID-19 граждан старше 18 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Австрийское министерство здравоохранения планирует ввести в начале февраля обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для лиц старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для успешной борьбы с пандемией коронавируса и защиты австрийской системы здравоохранения необходим высокий уровень охвата вакцинацией. Поэтому с начала февраля в Австрии будет действовать всеобщая обязательная вакцинация от COVID-19», — говорится в сообщении.

Людей, которые не вакцинировались, обяжут сделать это до 15 марта. Соответствующие уведомления разошлют почтой.

Во второй половине марта граждан, которые не привились, начнут штрафовать. Сумма штрафа будет достигать €3,6 тыс.

Ранее верховный суд США заблокировал требование об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников крупных компаний. Известно, что американский президент Джо Байден выразил сожаление в связи с таким решением Верховного суда.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть