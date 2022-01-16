Австрия анонсировала введение обязательной вакцинации от COVID-19

Австрийское министерство здравоохранения планирует ввести в начале февраля обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для лиц старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для успешной борьбы с пандемией коронавируса и защиты австрийской системы здравоохранения необходим высокий уровень охвата вакцинацией. Поэтому с начала февраля в Австрии будет действовать всеобщая обязательная вакцинация от COVID-19», — говорится в сообщении.

Людей, которые не вакцинировались, обяжут сделать это до 15 марта. Соответствующие уведомления разошлют почтой.

Во второй половине марта граждан, которые не привились, начнут штрафовать. Сумма штрафа будет достигать €3,6 тыс.

Ранее верховный суд США заблокировал требование об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников крупных компаний. Известно, что американский президент Джо Байден выразил сожаление в связи с таким решением Верховного суда.