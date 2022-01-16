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В Австрии допустили учет привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации

Глава минздрава Австрии Мюкштайн: правительство думает, как быть с привитыми «Спутником V»

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В Австрии могут начать учитывать привитых «Спутником V» при введении обязательной вакцинации в стране, заявил глава национального минздрава Вольфганг Мюкштайн, сообщил ТАСС.

По его словам, на территории Австрии проживает немало привитых данной вакциной, однако в Евросоюзе на настоящий момент не одобрили российскую разработку, что усложняет ситуацию.

«[Наш] координационный центр сейчас думает, как быть с людьми, которые уже, возможно, два раза были привиты «Спутником», но у которых нет австрийского зеленого паспорта. Центр этим занимается, это их задача», — объяснил Мюкштайн во время презентации законопроекта об обязательной иммунизации населения.

Министр подчеркнул, что вопрос активно обсуждается в правительстве страны.

Ранее стало известно, что Австрия первой из стран Евросоюза может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки станут обязательными для всех жителей страны с февраля 2022 года, сейчас власти обсуждают соответствующий законопроект. По данным издания Die Presse, черновой вариант документа предполагает штраф за отказ от прививки в размере до €7200. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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