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ВС Украины разместили бронетранспортеры у луганского пункта Счастье

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Глеб Гаранич/Reuters

Пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщила, что подразделения украинских Вооруженных сил разместили свои бронетранспортеры вблизи населенного пункта Счастье, находящегося на территории республики, передает Луганский информационный центр.

Уточняется, что «в зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не исключается обращение к России за помощью, если в Донбассе произойдут полномасштабные военные действия.

В военном ведомстве ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Меры вступили в силу с 27 июля 2020 года, они, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и т.д.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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