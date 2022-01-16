В Британии врачи назвали природное средство от похмелья

Группа ученых из Королевского колледжа в Лондоне во главе с психиатром Эммертом Робертсом выяснила, что экстракт гвоздики является эффективным средством от похмелья. Об этом сообщается в научном журнале Addiction.

В публикации отмечается, что специалисты провели анализ аналогичных предыдущих исследований. Ученым удалось выяснить, что многие имели существенные недостатки: в некоторых участвовали одни мужчины, в другой использовали узкую выборку по возрастам.

Британским специалистам удалось выяснить, что есть три потенциальных средства от похмелья: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Все эти вещества испытывали на маленьких группах — от 16 до 30 человек. Ученые обратили внимание на то, что из всех трех средств экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и, по сути, природным веществом, не являющимся лекарством.

По словам Робертса, пока точно нельзя дать определенных выводов по поводу эффективности этого вещества, но отметил необходимость его дальнейшего изучения.

Ранее специалисты рассказали, что существует несколько факторов, влияющих на тяжесть похмелья, в том числе наследственность.