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В Техасе вооруженный мужчина взял заложников в синагоге

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Noah Berger/AP

В американском городе Колливилль, штат Техас, неизвестный взял в заложники людей в синагоге. Об этом сообщает городская полиция в Twitter.

«В настоящее время мы проводим операцию с участием спецназа в квартале 6100 по улице Pleasant Run Rd. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали местных жителей избегать опасного района. Позднее они уточнили, что операция все еще продолжается.

По указанному полицией адресу расположена синагога Beth Israel.

В начале января подобный инцидент произошел в Индиане. Человек, вооруженный автоматом, взял в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Индианского университета в Блумингтоне. Гостей отеля эвакуировали.

Годом ранее 32-летний Джейсон Найтингейл захватил заложницу в Эванстоне (штат Иллинойс) и устроил стрельбу. Он убил четверых человек и ранил двоих. Полицейские застрелили его.

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