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На горнолыжной трассе в Сочи погиб человек

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Лыжник погиб на горнолыжной трассе в Сочи после того, как упал в сугроб вниз головой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, 34-летний Сергей Данченко приехал в Сочи приехал с друзьями из Воронежа. Подоспевшие на помощь очевидцы пытались оказать ему первую помощь, но спасти мужчину не удалось.

В ноябре прошлого года известный словенский сноубордист Марк Грилк погиб при неудачном спуске со склона на горнолыжном курорте Зельден в Австрии. Он врезался в заснеженную скалу и ударился головой о камень. Причиной смерти стала травмы головы.

До этого в Карачаево-Черкесии произошел сход ледника, в результате чего погиб один один человек и еще двое пострадали. Инцидент произошел в ущелье Алибек в поселке Домбай на высоте 2 200 м. Под обрушение попала группа туристов из шести человек.

В феврале 2021 года в Кемеровской области мужчина погиб, катаясь на сноуборде на горнолыжном курорте Шерегеш. Он врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Приятели попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако он умер до приезда спасателей. Тело 30-летнего жителя Московской области нашли на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая».

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