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Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии

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Телеграм-канал «Sputnik Грузия»

Российский сухогруз «Санкт-Петербург» потерял управление у берегов Грузии в штормовых условиях, и судно чуть не вынесло на берег черноморского курорта Махинджаури, расположенного недалеко от Батуми. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным агентства, шторм на черноморском побережье Грузии достигает пяти баллов. Потерявшее управление судно начало относить волнами от порта, но экипажу удалось взять ситуацию под контроль.

В настоящее время сухогруз дрейфует у берегов Махинджаури.

Ранее китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель в порту города Холмск на Сахалине. По данным сахалинского правительства, на борту судна в момент инцидента находилось 12 граждан Китая и 103 тонны топлива. В результате происшествия оно не получило повреждений, экипаж не пострадал. Кроме того, не было утечки топлива.

До этого у берегов Находки потерпел бедствие контейнеровоз Rise Shine. Судно перевозило 199 контейнеров общим весом 1630 тонн. Экипаж контейнеровоза состоял из 14 человек, моряков из Китайской народной республики (КНР).

Спасатели МЧС эвакуировали экипаж судна, а вокруг него установили периметр из бонов, чтобы не допустить загрязнения акватории.

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