Неизвестный избил инвалида в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на прохожих и жестоко избил безногого инвалида. Инцидент произошел вечером у ТЦ «Парк Хаус», сообщает портал E1.RU..

«У него «кукуха» поехала, начал просто всех избивать. Парень, до 30 лет, полный. Всех прохожих. Я испугалась очень сильно, разревелась», — приводит портал слова свидетельницы происшествия.

По словам девушки, на углу торгового центра всегда сидит мужчина без ног, инвалид, «он его просто ногами по лицу запинал». Ему на помощь бросились прохожие.

В полиции сообщили, что поймали нападавшего, у него были признаки опьянения. Уточняется, что пострадавший собирается писать заявление.

25 сентября сообщалось, что на проспекте Ливанова в Заволжском районе Ульяновска стая бродячих собак напала на инвалида-колясочника. Отмечалось, что псы живут на соседней стройке. Мужчина, столкнувшись с уличными собаками, пытался спасти своего питомца. В один момент он упал на землю, успев оттащить собаку в свою сторону от бездомных животных. По словам очевидцев, мужчина не получил серьезных травм, несмотря на агрессивных псов.