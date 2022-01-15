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В Италии заявили о почти 100% эффективности бустерной дозы вакцины от COVID-19

Медвласти Италии: бустерная доза вакцины от COVID-19 почти на 100% сокращает риск тяжелого течения болезни

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100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания COVID-19 при введении третьей дозы. Об этом свидетельствуют данные Высшего института здоровья Италии, которые приводит ТАСС.

«Эффективность в предупреждении <…> тяжелого течения заболевания у лиц, привитых дополнительной дозой, составляет 98%», — говорится в докладе.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что людям старше 65 лет следует выбрать для ревакцинации «Спутник V». Остальным гражданам можно ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». Речь идет о бустерной вакцине, которую вводят привитым каждые полгода для поддержания иммунного ответа.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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