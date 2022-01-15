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Полиция Нижегородской области начала проверку танца с шестом на фоне храма

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Танцовщица из города Дзержинск в Нижегородской области Алена Кацан опубликовала видеоролик, на котором она в мороз танцует на пилоне в сквере на фоне часовни, сообщает местное издание NewsNN.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что изучат запись, так как «в зоне видимости расположена постройка религиозного назначения». При этом пресс-секретарь, начальник пресс-службы Правящего архиерея Нижегородской епархии не увидел ничего плохого в танце девушки.

«В ролике танцует девушка… Танцует — и все. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось… Из этого сложно сделать какой-то вывод о девушке. Не знаю, что вам еще сказать», — сказал он.

Ранее Следственный комитет Санкт-Петербурга завел уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» в отношении девушки, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора и выложила фото в сеть.

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