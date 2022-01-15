Все самолеты с российскими миротворцами из Казахстана прибыли в Иваново

Все десять самолетов с российскими миротворцами на борту, участвовавшими в регулировании ситуации с беспорядками в Казахстане в составе сил ОДКБ, прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Иваново, сообщает ТАСС.

Военнослужащих ожидает торжественный митинг, после чего личный состав со штатной техникой вернется в пункты постоянной дислокации. В Минобороны подчеркнули, что российские десантники в составе миротворческих сил с высоким профессионализмом выполнили все поставленные перед ними задачи.

Ранее сообщалось, что из Казахстана вернулись армянские и белорусские военнослужащие, также направленные в Казахстан в составе миротворческой миссии.

2 августа в Казахстане вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа, в ряде городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Для подавления беспорядков по просьбе казахстанских властей в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и соседних государств за помощь, оказанную республике в рамках ОДКБ.

11 января он объявил о завершении миссии организации в стране.