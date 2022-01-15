Количество пострадавших при ДТП в Москве увеличилось до 12

Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Москве увеличилось до 12 человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, в результате ДТП 12 человек получили травмы в ДТП, их осматривают медики. Состояние оценивается», — сказал источник.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что пострадали пять человек, включая ребенка.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. Легковушка была марки «Хендай». На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

12 января при столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей. Авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района.

До этого прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП в Мытищах, в результате которого погиб ребенок 2020 года рождения.