Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше оценили преимущества российских беспилотных вертолетов 11:23
«Дженоа» договорилась с Миранчуком о переходе 11:18
Первые два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана... 11:13
Военный обозреватель сравнил подлодки «Борей» и «Ясень» 11:12
Президент Сербии заявил, что страна «ответит» за Джоковича 11:02
В США заявили о лицемерии Вашингтона в диалоге с Москвой 10:55
«Тем, кто стоял, не повезло больше всех»: пассажир автобуса рассказал подробности аварии... 10:47
Мостовой не считает Жиркова усилением для «Химок» 10:42
Первые самолеты с российскими миротворцами из Казахстана приземлились... 10:31
Госпогранслужба Украины обнародовала подробности учений с НАТО 10:25

Количество пострадавших при ДТП в Москве увеличилось до 12

Источник: при ДТП с автобусом и легковушкой в Москве пострадали 10 взрослых и двое детей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Известия»

Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Москве увеличилось до 12 человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, в результате ДТП 12 человек получили травмы в ДТП, их осматривают медики. Состояние оценивается», — сказал источник.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что пострадали пять человек, включая ребенка.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. Легковушка была марки «Хендай». На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

12 января при столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей. Авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района.

До этого прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП в Мытищах, в результате которого погиб ребенок 2020 года рождения.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть