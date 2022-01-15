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Четыре взрослых и ребенок пострадали при ДТП с автобусом в Москве

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Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

По данным источника агентства, в результате аварии пострадали 11 человек. По его словам, инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. Легковушка была марки «Хендай».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

12 января сообщалось, что при столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей. Авария произошла в районе поселка Кошурниково Курагинского района.

До этого прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП в Мытищах, в результате которого погиб ребенок 2020 года рождения. По данным ведомства, ребенка сбила женщина 1979 года рождения, управляющая автомобилем Nissan.

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