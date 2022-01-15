Врач назвала смертельно опасные последствия отказа от вакцинации детей

Кандидат медицинских наук, педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала, что отказ от вакцинации детей может грозить им в будущем смертельно опасными последствиями, сообщает URA.ru.

Врач сообщила, что существует ряд заболеваний, тяжелые последствия которых можно было бы избежать, если привиться. Так, она напомнила про менингококковую инфекцию, от которой ребенок может погибнуть по дороге в больницу, между тем от нее существует прививка. Инфекция начинает проявляться с высокой температуры, а когда появляется сыпь, ребенка даже не успевают довести в стационар, указала педиатр. Также она обратила внимание на ветрянку, после которой спустя несколько лет у ребенка проявляются негативные последствия, и вирус папилломы.

«Он [ребенок] плохо запоминает, ногу подкашивает, в конечном итоге поражаются оболочки мозга. Вакцина, которая сейчас не входит в календарь прививок, — вирус папилломы человека, вызывает рак шейки матки, и уносит множество жизней. Когда начинают лечить, женщина полностью лишается всех детородных органов», — рассказала Добрецова.

Перенесенные в детстве инфекции также могут стать в будущем причиной бесплодия и нарушения когнитивных функций. По словам специалиста, будущая мама не привилась от краснухи и переболела, а у ее ребенка могут появиться «врожденные уродства» и беременность придется прервать.

Кроме того, отметила педиатр, есть еще и туберкулез, который может поражать легкие и почки, и в какой-то момент человек становится инвалидом.

«Это просто преступление — не защитить своего ребенка, когда он еще этого не понимает», — резюмировала педиатр.

Ранее главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова заявила, что проходить вакцинацию против COVID-19 нужно не только взрослым, но и детям. В декабре прошлого года Минздрав внес в календарь прививок вакцинацию от коронавируса среди подростков.