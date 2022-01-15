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Гинцбург посоветовал пожилым, чем ревакцинироваться

Гинцбург: Людям старше 65 лет не стоит ревакцинироваться «Спутником Лайт»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи рассказал в разговоре с РИА «Новости», какой препарат для ревакцинации от коронавируса выбрать людям старше 65 лет.

«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», — сказал Гинцбург.

Речь идет о бустерной вакцине, которую вводят привитым каждые полгода для поддержания иммунного ответа.

Ранее Гинцбург исключил начало платной вакцинации от коронавируса в России, о которой предупредил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Максим Иванов, заявивший, что правительство планирует сделать вакцинацию от SARS-CoV-2 платной. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что вопрос платной вакцинации окончательно не решен, но «рассматривается как вариант». В Госдуме впоследствии опровергли его слова.

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