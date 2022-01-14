Мурашко рассказал о риске повторно заразиться COVID-19 при «омикроне»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заболевания COVID-19 ранее составлял менее 1%, но при «омикроне» он возрос до пяти раз. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, раньше риск повторного заболевания составлял менее 1%, теперь же появились данные о пациентах, которые повторно перенесли заражение «омикроном». Согласно им, риск повторного заражения возрос до пяти раз, отметил министр.

Ранее сообщалось, что поведение «омикрон»-штамма коронавируса в сравнении с другими вариантами коронавируса не изменилось и необходимо продолжать соблюдать актуальные меры безопасности. Об этом в ходе брифинга по ситуации с COVID-19 рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, люди, обладающие иммунитетом к СOVID-19, все равно заражаются «омикроном», однако у привитых он не вызывает тяжелого течения болезни. Инфицированный «омикрон»-штаммом становится заразным уже в первые сутки после заражения, заключила Попова.