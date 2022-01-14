Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков назвал голословными новые западные публикации о «российской... 20:00
В МИД прокомментировали заявление Госдепа о причастности Parsek в поставках... 19:50
Самедов высказался о зарплатах футболистов в России 19:47
Депутат Госдумы объяснил свои слова о платной COVID-вакцине 19:45
Губерниев о ситуации с Джоковичем: в столовых и банях все равны 19:38
В России может начаться переселение жителей регионов с мерзлотой 19:37
Семин выразил надежду, что российские футболисты последуют примеру украинцев 19:31
Попова рассказала о заразности «омикрон»-штамма коронавируса 19:30
Инсайдер рассказал о реакции принца Эндрю на лишение королевского патронажа 19:25
Стало известно об обиде ушедшего в отставку заместителя Набиуллиной 19:23

Мурашко рассказал о риске повторно заразиться COVID-19 при «омикроне»

Мурашко: риск повторного заболевания COVID-19 при «омикроне» возрастает до пяти раз

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что риск повторного заболевания COVID-19 ранее составлял менее 1%, но при «омикроне» он возрос до пяти раз. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, раньше риск повторного заболевания составлял менее 1%, теперь же появились данные о пациентах, которые повторно перенесли заражение «омикроном». Согласно им, риск повторного заражения возрос до пяти раз, отметил министр.

Ранее сообщалось, что поведение «омикрон»-штамма коронавируса в сравнении с другими вариантами коронавируса не изменилось и необходимо продолжать соблюдать актуальные меры безопасности. Об этом в ходе брифинга по ситуации с COVID-19 рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, люди, обладающие иммунитетом к СOVID-19, все равно заражаются «омикроном», однако у привитых он не вызывает тяжелого течения болезни. Инфицированный «омикрон»-штаммом становится заразным уже в первые сутки после заражения, заключила Попова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть