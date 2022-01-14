Стали известны подробности гибели россиянки в Казахстане

Стали известны подробности гибели 26-летней россиянки Марии Ким во время погромов в казахстанском городе Тараз, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина работала в местном кафе. По информации издания, когда в городе начались беспорядки, сотрудники просили владельца кафе выслать за ними машину, но тот отказался. Марии пришлось самой закрывать заведение, в это время на нее напали мародеры. Мария получила семь ножевых ранений и контрольный в голову.

Посольство России в республике направило запрос в МВД Казахстана с требованием тщательного расследования происшедшего. В ведомстве выразили соболезнования родным погибшей. У женщины осталось трое детей.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. По данным пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП. Погибли более 100 человек.