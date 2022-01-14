Пострадавшие при жесткой посадке самолета на Алтае находятся в состоянии средней тяжести

Легкомоторный самолет, который совершил жесткую посадку на Алтае, осуществлял экскурсионный полет, находившиеся на борту люди в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Сегодня [14 января] в 06.10 местного времени поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета, совершавшего экскурсионный полет в районе аэропорта близ села Старобелокуриха», — уточнили в экстренном ведомстве.

По данным спасателей, двое человек, которые в момент происшествия были на борту воздушного суда, сейчас в состоянии средней степени тяжести.

В связи с инцидентом начато расследование. Устанавливается, по какой причине легкомоторному самолету пришлось выполнять незапланированную посадку.

Жестко сел «Аэропракт А-22», на месте находятся оперативные ведомства.

Ранее СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Подмосковье. Разбился двухместный сверхлегкий летательный аппарат «Аэропракт А-22 «Летучая лисица».