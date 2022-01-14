В Москве задержали гражданина США по подозрению в изнасиловании своих сыновей

В Москве был задержан гражданин США по подозрению в насилии над собственными сыновьями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Жена 64-летнего Дэвида Томаса Барнса обратилась в полицию. Она рассказала, что муж неоднократно насиловал своих сыновей 2010 и 2014 годов рождения, когда дети приезжали к нему в гости в американский город Хьюстон.

Сообщается, что подозреваемый в педофилии задержан, регистрация на территории России у него отсутствует. Суд Москвы изберет ему меру пресечения в ближайшее время.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутатам в приоритетном порядке, до 1 февраля, необходимо рассмотреть законопроект о пожизненном заключении педофилов.

Костромская областная дума призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов. Сейчас соответствующий законопроект рассматривает Госдума. Он расширяет основания, по которым суд может приговорить педофила к пожизненному лишению свободы. Дискуссии о необходимости чаще применять пожизненное заключение усилились на фоне последних громких преступлений, в том числе похищения и убийства пятилетней девочки в Костроме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».