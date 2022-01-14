Верховный суд США запретил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний

Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал требование об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников крупных компаний, сообщает Reuters.

«Хотя Конгресс, бесспорно, предоставил OSHA полномочия регулировать риски, связанные с работой, он не предоставил этому агентству полномочий регулировать общественное здравоохранение в более широком смысле. Требование вакцинации 84 млн американцев, отобранных просто потому, что они работают в компаниях с более чем 100 сотрудниками, безусловно, относится к последней категории», — указано в решении суда.

Известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил сожаление в связи с решением Верховного суда.

«Я разочарован тем, что Верховный суд решил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизни сотрудников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе», — заявил Байден.

Ранее суд в США запретил наказывать военнослужащих за отказ от вакцинации.