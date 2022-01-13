В Крыму возобновили обязательное предъявление COVID-сертификатов

В Крыму с 17 января восстанавливается использование COVID-сертификатов при посещении общественных мест, такие изменения были внесены в указ руководителя республики о режиме повышенной готовности.

«Запрещается допуск совершеннолетних граждан <...> в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки; в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м. и более; к пешим и автобусным экскурсиям», — отметили в пресс-службе главы республики.

Для посещения перечисленных мест необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или справку об отрицательном ПЦР-тесте.

Также временно ограничивается заселение в хостелы и работа ряда общественных и развлекательных заведений: караоке-клубов, ночных клубов и танцевальных залов, кальянных и заведений общепита на их территории. Кроме это, возобновлен запрет на работу детских досуговых и развлекательных организаций.

Перед Новым годом в Крыму временно отменили обязательное предъявление сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, послабления должны были действовать до 20 января.