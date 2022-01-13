Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экспертиза признала вменяемым устроившего стрельбу в пермском университете 10:37
Спортивный директор «Спартака» Каттани поделился ожиданиями от игры команды 10:37
США за два года вложили более $9 млн в «демократизацию» Казахстана 10:33
Стали известны подробности ограбления продюсера сериала «Куклы» 10:31
Мишустин заявил, что пандемия COVID-19 не будет последней 10:28
Госпитализирована режиссер Алла Сурикова 10:21
Онищенко: разное время начала рабочего дня снизит риск заражения COVID-19... 10:20
Мишустин призвал регионы России нарастить тестирование при распространении... 10:19
«Дженоа» ведет переговоры о расторжении контракта с Шевченко 10:16
Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты 10:14

Миротворцы ОДКБ возвращают охраняемые объекты Казахстану

Миротворцы ОДКБ приступили к передаче охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Подразделения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передачу охраняемых ими объектов правоохранительным органам Казахстана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — отмечается в сообщении.

Миротворцы приступили к подготовке техники и материальных средств для погрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации. Уточняется, что процесс организован при взаимодействии с казахстанской стороной.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ за сутки установили контроль над пятью объектами в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена и в Казахстане будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть