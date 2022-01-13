Миротворцы ОДКБ возвращают охраняемые объекты Казахстану

Подразделения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передачу охраняемых ими объектов правоохранительным органам Казахстана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — отмечается в сообщении.

Миротворцы приступили к подготовке техники и материальных средств для погрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации. Уточняется, что процесс организован при взаимодействии с казахстанской стороной.

Ранее сообщалось, что миротворцы ОДКБ за сутки установили контроль над пятью объектами в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена и в Казахстане будет увеличен количественный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.