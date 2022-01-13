Во время беспорядков в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате пострадали около тысячи сотрудников полиции. Слова главы Казахстана приводит РИА «Новости».

«Только в этом городе, если говорить о полицейских, как мне сказали, около тысячи человек получили ранения», — заявил он.

Сообщается, что Токаев прибыл в Алма-Ату, где провел встречу с семьями погибших полицейских и принял участие в заседании оперативного штаба города.

Ранее Токаев заявил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. В пресс-службе главы государства уточнили, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.