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В США обнаружили дефицит донорской крови

Американский «Красный крест» сообщает о дефиците донорской крови

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Соединенные Штаты испытывают дефицит донорской крови, причем эта тенденция существует уже на протяжении десятилетия и особенно обострилась в пандемию коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на отделение «Красного креста» в США.

«В больницы все так же поступают пострадавшие во время аварий, онкобольные, пациенты с серповидно-клеточной анемией и серьезно больные люди, которым нужно переливание крови, чтобы выжить. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество получаемой крови и обеспечить каждому пациенту безотлагательную медицинскую помощь», — заявил главный врач «Красного креста» Пампи Янг.

С начала пандемии коронавируса, по данным «Красного креста», количество доноров крови в США сократилось на 10% и продолжает уменьшаться. В связи с этим, «Красный крест» был вынужден сократить поставки крови в американские больницы. Организация поставляет до 40% от общего количества донорской крови в Соединенных Штатах.

Ранее ВОЗ высказалась против переливания пациентам с COVID-19 плазмы крови переболевших.

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