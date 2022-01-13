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Кадыров предложил ингушам выбор между законодательством России и шариатом

Кадыров потребовал предъявить ему обвинения от ингушского народа в течение трех дней

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях выступил с обращением к правительству и народу соседней Ингушетии с требованием предъявить ему обвинения от ингушского народа в течение трех дней, сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции», — заявил Кадыров.

Он добавил, что дает трое суток для того, чтобы представители Ингушетии предъявили ему обвинения. Кадыров отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных фамилий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией.

Инцидент произошел в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава Чечни затронул вопрос помощи соседней Ингушетии, сказав, что ингуши и чеченцы остаются братьями, и нецензурно выругался в адрес тех, кто считает иначе.

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