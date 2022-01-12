Рогозин предупредил, что казахстанскому министру-«русофобу» на Байконуре не рады

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что на космодроме Байконур будут не рады новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, известному антирусскими высказываниями.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — написал Рогозин.

Ранее с новым министром отказались работать в Россотрудничестве. Глава ведомства Евгений Примаков заявил, что Умаров подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность.

В публикации он приводит некоторые цитаты Умарова. В частности, тот назвал русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличие от других стран.

Первый зампред Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа отмечал, что русские не пользуются в Казахстане должным уважением и часто сталкиваются с агрессивным отношением к себе.

Сам Умаров написал на своей странице в Facebook, что «не является тем, кем его пытаются представить» и заверил, что в прошлом вел плодотворную работу «с российскими и другими партнерами». Он подчеркнул, что понимает, насколько для Казахстана важны союзнические отношения с Россией, а также заявил, что планирует «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».