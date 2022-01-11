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В Московской области загорелся дом престарелых

При пожаре в доме престарелых в подмосковном Пушкино эвакуировали 48 человек

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Пожар начался в доме престарелых, расположенном в городе Пушкино в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МЧС по региону.

По предварительным сведениям, в результате происшествия никто из находящихся в учреждении не пострадал, на место направлены оперативные службы.

«16:37, Пушкино, мкр. Звягино, улица Школьная, дом 41б. Поступило сообщение о загорании кровли в доме престарелых», — уточнили в экстренном ведомстве.

Спасатели эвакуировали 20 человек и спасли семь. Площадь возгорания в доме престарелых достигла 450 кв. м.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

По информации РИА «Новости», из здания эвакуировали 48 постояльцев и 13 сотрудников. Все люди сейчас в безопасном месте, их жизни ничего не угрожает.

Ранее четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в Подмосковье. Солнечногорская городская прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента.

Также в деревне Ананово городского округа Истра в Подмосковье случился пожар в садовом доме, расположенном в СНТ «Возрождение».

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