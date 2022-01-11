В церкви в Москве задержали мужчину, одетого в женское платье

Мужчину, одетого в женское платье и вооруженного ножами, обезвредили и задержали в одной из церквей в московском районе Измайлово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя благочинного Рождественского округа Москвы Иоанна Паскевича.

«Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился — упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть», — заявил Паскевич.

По данным СМИ, мужчина с бородой, одетый в розовое женское платье, зашел в церковь, вооруженный ножами.

Ранее суд арестовал мужчину, который в женском платье напал с топором на людей в «Магните».

Дмитрий Соренков, который носит женскую одежду и называется себя «Дианой», был ранее судим за убийство. По данным Telegram-канала Baza, в 2004 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве — из-за тележки в супермаркете, напавший вытащил из сумки топор и начал бить им мужчину и женщину, которые не уступили ему дорогу в тесном тамбуре супермаркета.