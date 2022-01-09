В Минске заявили, что Литва и Латвия отказались помогать в расследовании геноцида белорусов

Руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев заявил, что Россия активно содействует белорусской следственной группе в расследовании уголовного дела о геноциде народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«<…> По поручению главы государства следственная группа генеральной прокуратуры посетила Москву. Мы работали с государственным архивом Российской Федерации, с архивом министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела», — заявил Толкачев.

Он подчеркнул, что Белоруссия направила 17 государствам международные поручения по оказанию правовой помощи. По его словам, Литва и Латвия отказали в содействии, мотивировав это тем, что это может сказаться на национальной безопасности государств.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что ведомство объявило о намерении добиться выдачи и привлечь к ответственности виновников и пособников геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.