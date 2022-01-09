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Минюст ФРГ анонсировал миллионные штрафы мессенджеру Telegram

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Global Look Press

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что мессенджер Telegram нарушает немецкое законодательство, за что ему грозят миллионные штрафы. Об этом он сообщил изданию Bild am Sonntag.

По его словам, мессенджер должен был назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

«Поскольку эти обязанности нарушаются, мы инициировали множество процедур наложения штрафа», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские судебные приставы завели против Google и Telegram новые исполнительные производства о принудительном взыскании штрафов. За отказ удалять запрещенный в России контент с компаний хотят взыскать 11,5 млн рублей.

Мировой суд в Москве признал Telegram виновным в очередном административном правонарушении, выразившемся в неудалении запрещенной информации. В публикации отмечается, что общая сумма судебных штрафов Telegram с начала 2021 года составляет более 40 млн рублей. При этом часть постановлений суда еще не вступили в законную силу.

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