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«Подъем»: пациент российской больницы умер, не дождавшись операции из-за пьяных врачей

Красноярский минздрав проверит информацию о врачах, отменивших операцию из-за корпоратива

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В Красноярском городе Лесосибирск пациент якобы умер, потому что врачи не смогли провести ему операцию из-за корпоратива. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, медики отдыхали и были пьяными, в связи с чем и отложили срочную операцию.

Момент, как работники медучреждения отдыхают на корпоративе, попал на видео. Ролик сняли родственники пациента, ждавшего операцию.

В свою очередь в региональном министерстве здравоохранения пообещали разобраться в этой истории. Согласно данным ведомства, смерть действительно была, но она не связана с корпоративом сотрудников больницы.

«По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, тем не менее, министерством здравоохранения будет тщательно проведена проверка всего происходящего», — подчеркнули в минздраве.

Ранее в Новокузнецке уволили отказавшую в помощи пациентке пьяную медсестру.

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