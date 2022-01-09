В Казахстане не подтвердили информацию о захвате военной биолаборатории

Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что сообщение о якобы захвате военной биолаборатории под Алма-Атой является неправдой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб республики.

По информации ведомства, в соцсетях и мессенджерах стали рассылать фейковую новость о якобы захвате военной биолаборатории.

«Это неправда. Объект находится под охраной», — уточнили в Минздраве.

В оперативном штабе пояснили, что в ложной публикации описывалось о работе специалистов в костюмах химзащиты рядом с лабораторией.

В Алма-Ате несколько дней продолжаются беспорядки. Бунтовщикам удалось захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что в Казахстане начался новый этап контртеррористической операции. В общей сложности под контролем находятся 13 блокпостов.