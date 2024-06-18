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Мужчина упал на нож у себя дома и попал в больницу

В Белоруссии мужчина упал на нож у себя дома и попал в больницу

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Depositphotos

В Белоруссии мужчина упал на нож, пытаясь добраться до верхнего шкафчика на кухне, и попал в больницу. Об этом сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии.

По информации комитета, инцидент произошел в Гомельской области в начале текущего года. Мужчина вызвал скорую помощь и сообщил, что «упал на нож» у себя дома. Медики доставили его в Петриковскую центральную районную больницу, где у пострадавшего диагностировали колото-резаную рану на поверхности грудной клетки слева в области сердца. Данные о произошедшем сообщили в милицию.

Мужчина пояснил, что встал на стул на кухне, чтобы добраться до верхнего шкафчика, однако упал на банку, в которой лезвиями вверх стояли ножи. Повреждения, полученные пациентом, оценили как легкие телесные. В ходе разбирательства установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения действительно упал на нож у себя дома.

Ранее мужчина «упал животом на нож» во время вечеринки с коллегами в Петербурге.

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