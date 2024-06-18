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Мужчина приставал к детям на площадке в Ленобласти и угрожал им пистолетом

В Ленобласти задержали мужчину, который проявлял к детям нездоровый интерес

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Ленобласти мужчина заметил, как неизвестный пристает к детям на площадке. Об этом пишет 47news.

По предварительным данным, подозрительный человек пытался потрогать детей, играющих на детской площадке в поселке Назия. Это заметил отец шестилетней и девятилетней девочек, которые в тот момент находились на улице, и вмешался в происходящее.

«Он трогал детей за плечи, головы, шеи. Я ему сделал замечание, сказал, чтобы он отошел от детей, так как я сообщу в полицию о домогательстве», — отметил родитель.

Мужчина утверждает, что предполагаемый педофил, которому на вид было около 30-35 лет, в ответ на угрозы полицией достал пистолет и стал им размахивать. Соседи и дети рассказали, что затем услышали звуки, похожие на хлопки. Сообщается, что мужчина мог стрелять в землю.

«Он перед их лицами, буквально в 10-15 сантиметрах, начинает стволом размахивать. Через несколько секунд переводит пистолет в мою сторону. Шел на вытянутой руке с пистолетом, как на дуэли», — утверждает очевидец.

В итоге подозреваемого задержали, в полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее отец избил педофила, который домогался ребенка в автобусе по дороге в Диснейленд.

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