Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает бывшего главу национальной миграционной службы страны Максима Соколюка в хищении 88 млн гривен при ремонте административного здания в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что обыски у Соколюка прошли в 2021 году. Тогда же он уволен с должности руководителя миграционной службы Украины. Однако подозрение в растрате Соколюку предъявили спустя три года.

До этого член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак заявил, что на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией.

Дудчак добавил, что подобная ситуация является производной киевского режима. Он подчеркнул, что после увольнения одних коррупционеров на их место назначают других. Политолог считает, что борьба с коррупцией на Украине привела только к увеличению сумм взяток.

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