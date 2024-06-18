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В политических кругах Украины заговорили об отставке главкома ВСУ

«Страна.ua»: политики Украины в кулуарах обсуждают возможную отставку Сырского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине заговорили о том, что в скором времени может случиться вторая за год отставка главнокомандующего украинскими войсками. Как пишет «Страна.ua», возможное увольнение Александра Сырского всерьез начали обсуждать в украинских политических кругах.

Журналисты утверждают, что поводом для этих разговоров стала активная критика Сырского со стороны депутата от правящей партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, которая до этого с тем же негативом высказывалась о предыдущем главкоме ВСУ Валерии Залужном.

Тогда украинские политики предполагали, что Безуглая действует по указке офиса президента страны, а после отставки Залужного это мнение только укрепилось. Вокруг Сырского в настоящее время складывается аналогичная ситуация.

При этом в кулуарах обсуждают не только само возможное увольнение главкома, но кандидатов на его пост. Среди них глава разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), руководитель пограничной службы Сергей Дейнеко и уполномоченный по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгений Мойсюк.

8 июня депутат Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области.

Ранее пасынок Сырского заявил, что тот никогда не считал себя украинцем.

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